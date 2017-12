Alle vuilcontainers in Lelystad worden op oudjaarsdag vanaf 12.00 uur afgesloten. Dat meldt de gemeente.



Het afvalverwerkingsbedrijf HVC sluit de containers rond het middaguur om vuurwerkschade te beperken. Het gaat om de verzamelcontainers voor plastic, blik en drinkpakken en textiel.



In Noordoostpolder en Zeewolde blijven de containers gewoon open zegt een woordvoerder van HVC.



Brievenbussen

PostNL sluit na de laatste lichting op 29 december in de hele provincie de brievenbussen af in verband met eventuele vuurwerkschade. "Dus diegene die dit jaar nog een kaartje wil versturen, moet dat doen voor die laatste lichting", vertelt een woordvoerder. Op 1 januari gaan de brievenbussen weer open.