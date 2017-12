Robin Visker wordt de lijsttrekker van D66 Zeewolde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Dat heeft de partij bekendgemaakt.



In de kieslijst staat fractievoorzitter Gerrit van der Meer op plek twee. Gevolgd door Wenda Westerhuis en Wibe Sierksma.



"Op dit moment wordt nog de laatste hand gelegd aan het verkiezingsprogramma en we gaan met vol vertrouwen de verkiezingen in", schrijft de partij.