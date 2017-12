Almere - Stad genomineerd voor Amerikaanse architectuurprijs

De gemeente Almere is genomineerd voor een prestigieuze Amerikaanse architectuurprijs. De stad heeft de nominatie te danken aan haar verschillende zelfbouw-woningprogramma's. Veronica Rudge Green Prize Het gaat om de 'Veronica Rudge Green Prize in Urban Design' van de Harvard University. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een ontwerper, of groep ontwerpers, die een compleet stedelijk project hebben bedacht en gerealiseerd. Volgens wethouder Tjeerd Herrema is Almere samen met twee andere steden genomineerd, waaronder Kopenhagen. "Ik denk dat we goede papieren hebben, maar je weet het natuurlijk nooit", aldus de wethouder. Zelfbouw Maandag hebben juryleden een bezoek gebracht aan Almere. Volgens de gemeente lag de focus van het bezoek op ‘Ik bouw betaalbaar in Almere’ (IbbA), Particulier Opdrachtgeverschap en de gebiedsontwikkeling in Oosterwold. Herrema heeft het bezoek rondgeleid langs projecten in Noorderplassen en het Homeruskwartier. Verheugd Dit najaar wordt de winnaar bekendgemaakt. Als Almere wint, is het de bedoeling dat de wethouder de prijs zelf komt ophalen in Boston, waar de universiteit Harvard staat. Hij zal dan ook een les geven aan de studenten.