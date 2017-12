Twee mannen uit Lelystad zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen omdat ze hun huisgenoot dagenlang mishandeld hebben . Ze hebben het slachtoffer in mei vijf dagen lang in zijn eigen huis geschopt, geslagen, getaserd en met pepperspray bespoten.Ricardo G. wordt gezien als de hoofddader en krijgt 12 maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk. Michael H. krijgt 9 maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Ook krijgen ze beiden een proeftijd van drie jaar, een contactverbod en verplicht contact met de Reclassering.G. schopte, sloeg, gaf knietjes, gebruikte een stroomstootwapen en spoot pepperspray in het gezicht van het slachtoffer. H. jutte hem op en filmde de dagenlange mishandeling.