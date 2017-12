Meindert Bakker is op Urk de nieuwe lijsttrekker voor de ChristenUnie fractie bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.



Bakker werd unaniem gekozen door de partijleden. Hij is de opvolger van Albert Woord.



Tweede op de lijst is Auke Pasterkamp, gevolgd door Ria visser en Jan Baarssen. Nelleke Kramer en Pieter Tol zijn nieuwe namen op de lijst.



In deze video stelt de nieuwe lijsttrekker zich voor: