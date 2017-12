Zo vlak voor kerst lijkt iedereen wel een beetje behoefte te hebben aan warmte en licht. Ook in Dronten is dat het geval en daarom werd het vredeslicht zaterdag door de lokale scouting naar Dronten gehaald.De Flevo-Scouts hadden 's morgens het vredeslicht in Utrecht opgehaald en gingen vervolgens met de fakkel richting Dronten.De gedachte achter het vredeslicht is om even stil te staan en te denken aan de medemens. "Het wordt gezien als het symbool van hoop en het herinnert ons aan de plicht om ons voor de vrede in te zetten", aldus iemand van de organisatie.Op het Meerpaalplein werd de fakkel zaterdagavond overgedragen aan loco-burgemeester Ton van Amerongen. Hij ontstak met het vredeslicht de vlam in de schaal van het oorlogsmonument en gaf daarmee het startsein voor de traditionele lichtjestour.Bijna twintig verlichte tractoren reden door Dronten. Honderden toeschouwers stonden langs de kant te kijken.