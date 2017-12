Ruim duizend mensen kwamen zaterdagavond af op de Kerstreis in Tollebeek.



De Kerstreis werd voor de derde keer georganiseerd in het dorp en vertelt het kerstverhaal. Met ruim 3000 kaarsjes was een route van zes kilometer uitgezet. Langs de route stonden verschillende figuren uit het kerstverhaal die vertelden over de geboorte van Jezus. Ook waren er verschillende muzikale optredens zoals een fanfareband, een groep met doedelzakken en verschillende koren.



De avond begon met een volkstelling. De bezoekers werden bij aankomst per provincie ingedeeld. Vervolgens gingen de groepen in optocht langs de lichtjesroute.



In totaal werkten zo'n vijftig vrijwilligers mee aan de avond.