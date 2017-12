Klanten van de keurslager moesten zondag geduld hebben. Bij slagerij Verhoef in Almere Haven stonden buiten tafeltjes waar klanten met een kop koffie konden wachten tot er binnen in de winkel plek voor hen was.



De slager is bekend bij de klanten en dat was te zien aan de lange rijen. Volgens bedrijfsleider Gerwin Verhoef loopt al het personeel het vuur uit de sloffen; 'Het is de drukste dag van het jaar maar het is ook de gezelligste dag want iedereen is vriendelijk en vrolijk'.



De trend van het jaar is wild en ossenhaas, zegt Verhoef. 'Maar de favoriet blijft toch wel gourmet'.