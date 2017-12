De traditiegetrouwe kerstcollecte op Urk heeft 105.517 euro opgeleverd. Bijna net zoveel als vorig jaar , toen de teller eindigde op 106.811 euro.Zodra de collectebussen om 12.00 uur werden neergezet, kwamen van alle kanten mensen aangelopen of gereden om hun jaarlijkse donatie te doen. Het geld dat zij tussen 12.00 en 13.00 uur gaven gaat zoals altijd naar de Interkerkelijke Stichting Ethiopië / Eritrea.Met de opbrengst van de jaarlijkse collecte worden visserij-, onderwijs- en landbouwprojecten in Ethiopië gefinancierd. Met het geld van dit jaar en volgend jaar wil de stichting een nieuwe basisschool realiseren in het vissersdorp Fincha. Dit jaar vond de collecte voor de 44ste keer plaats. Er is geld opgehaald op veertien locaties op Urk en bij de kerk in het aangrenzende Tollebeek.Leerlingen van Aeres VMBO in Lelystad zijn ook in actie gekomen voor de te bouwen school in Fincha. De onderbouw kwam voor de kerst in actie door alvast spelletjes en lesmaterialen voor de Ethiopische kinderen te maken. De bovenbouw zamelde geld in. Zij haalden in totaal 962,16 euro op.