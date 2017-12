Dat gebeurde na een vechtpartij in de Lange Nering

De politie heeft dinsdagmorgen vroeg in Emmeloord een man opgepakt die tegen een ambulance stond te plassen. Volgens de politie gebeurde dat op winkelstraat de Lange Nering, waar kort daarvoor een vechtpartij had plaatsgevonden.



Ambulancemedewerkers waren bezig met hulpverlening aan een slachtoffer van de vechtpartij. Omdat de wildplasser zich niet kon identificeren, werd hij gearresteerd.



Op aanwijzingen van getuigen zijn volgens de politie ook nog twee mensen opgepakt die bij de vechtpartij betrokken waren. Zij worden verdacht van mishandeling of openlijke geweldpleging. De recherche gaat onderzoek doen naar de vechtpartij. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.