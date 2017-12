Inbrekers hebben tijdens de kerstnacht een ravage aangericht in de rooms-katholieke Servatiuskerk in Rutten. Naar aanleiding van de inbraak gaat de politie extra surveilleren bij andere kerken in de gemeente Noordoostpolder.Volgens pastoor Victor Maagd werd de inbraak in Rutten maandagochtend, kort voor de aanvang van de mis ontdekt. Kasten in de kerk waren doorzocht, het zogenoemde tabernakel was van de muur getrokken en collectezakken met de opbrengst van de dienst op kerstavond waren verdwenen. Ook de opbrengst van een extra geldinzameling voor de Hersenstichting is waarschijnlijk gestolen. Verder zijn er tegels in het gebouw beschadigd.De mis op maandag is volgens de pastoor uiteindelijk gewoon doorgegaan. "Van de politie kregen we wel te horen dat we bepaalde zaken niet mochten aanraken. Maar verder hebben we de mis gehouden, kerstliederen gezongen en gedaan waarvoor we gekomen waren.'"De politie is op Tweede Kerstdag opnieuw naar de kerk gekomen, ditmaal voor sporenonderzoek. De rommel is inmiddels opgeruimd. Of alle vernielde spullen weer volledig hersteld kunnen worden, is nog onduidelijk.De inbraak heeft er volgens de pastoor flink ingehakt bij de kosters van de Servatiuskerk. "Dit is echt te vergelijken met een inbraak in je huis. Dat is een schending van je privacy en van een plek waar je je veilig voelt. Een kerk is niet zomaar een gebouw of een zaaltje. Het is het huis van de katholieke gemeenschap en het huis van God. Dus als er dan zoiets gebeurt, dan is dat heel vervelend."