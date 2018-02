Lelystad - Hoogleraar: 'Burgers vroeg betrekken bij grote projecten"

De burgers zijn te laat betrokken bij de ontwikkeling van Lelystad Airport. Dat is volgens hoogleraar bestuurskunde Bernard Steunenberg van de Universiteit Leiden de reden van het grote verzet, waardoor de opening van luchthaven Lelystad met een jaar wordt vertraagd. Dat wordt nu 2020 in plaats van volgend jaar. Toen inwoners in Gelderland, Overijssel en Friesland doorkregen hoe laag de vliegtuigen over hun huizen gaan vliegen kwamen ze in actie. En toen ook nog fouten in milieurapporten werden gevonden, werd hun proteststem steeds sterker en de druk op de politiek groter. De Raad van State, de politiek en het kabinet hadden in 2015 hun zegen al gegeven, zodat de luchthaven in 2018 van start kon gaan. Maar omdat het verzet landelijke proporties kreeg en de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn, is de coalitie gaan schuiven. Lessen trekken Volgens de hoogleraar kunnen er lessen getrokken worden uit dit dossier. De voornaamste is om burgers die last krijgen van een nieuwe ontwikkeling al in een vroeg stadium te informeren en erbij te betrekken. "Uiteindelijk heeft de democratie toch zijn werk gedaan, want er wordt nu wel geluisterd", aldus hoogleraar Steunenberg.