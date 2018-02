De politie Almere Buiten Hout waarschuwt dat er malafide klusjesmannen actief zijn. De zogeheten Irish Travellers gaan de deuren langs en bieden aan om klusjes te doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het schoonmaken van de dakgoten, werk in de tuin of reparaties aan het dak.Ze spiegelen een lage prijs voor en zeggen dat er ook haast geboden is, omdat ze weer verder reizen. Zodra het klusje klaar is, vragen de mannen ineens veel meer geld. Dat doen ze op een agressieve en intimiderende manier. Ook is het geleverde werk meestal erg slecht.De politie waarschuwt dat het erg lastig is om deze oplichting te bewijzen. Bovendien zijn de klusjesmannen achteraf meestal onvindbaar omdat ze door heel Europa rondreizen. De politie wil het graag horen als er ergens Irish Travellers in de wijk actief zijn.