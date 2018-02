Het is onduidelijk of er iets is gestolen

Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag de kiosk van We Buy Gold in winkelcentrum Korte Promenade in Almere vernield.



Vermoedelijk waren de daders op zoek naar geld of goud. Ze maakten grote gaten in de toonbank. Het is onduidelijk of de vernielers iets hebben meegenomen.



De technische recherche heeft de kiosk uitgebreid onderzocht op sporen.