Flevoland - PVV: "Crisis provinciebestuur is droomscenario"

Oppositiepartij PVV toont zich uitermate verheugd over de crisis die is ontstaan in het provinciebestuur. De gedeputeerden Jaap Lodders, Jan Nico Appelman en Michiel Rijsberman zijn opgestapt omdat ze niet meer kunnen samenwerken met hun SP-collega Ad Meijer. In het tv-programma Over Flevoland Gesproken noemt PVV-fractievoorzitter Chris Jansen dat een droomscenario. Jansen geeft toe dat zijn partij aanvankelijk van plan was zelf een motie van wantrouwen in te dienen tegen gedeputeerde Meijer. Nadat VVD, CDA en D66 woensdag het vertrouwen in Meijer opzegden, besloot de PVV om de SP-bestuurder juist te steunen. "Ons doel was maximale schade voor het college, en dat is uitstekend gelukt", aldus Jansen. Het gesprek met Jansen is vrijdagmiddag opgenomen, een paar uur voordat de gedeputeerden zijn opgestapt.