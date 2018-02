Duikers van Onderwatersportvereniging Dronten twijfelden zondagochtend geen moment toen ze zagen dat een hond door het ijs was gezakt in de Casteleynsplas bij Emmeloord. De hond was al een tijdje op het ijs aan het spelen onder toezicht van zijn baasje, dat ging lange tijd goed tot één van de duikers angstig geblaf hoorde.De duikers hadden toevallig net een ijsduik gemaakt voor een reportage in de krant. Ze waren net klaar toen het mis ging met de hond. Duiker Arno van der Hoeven trok snel zijn pak weer aan en schoot de hond te hulp."Het was een middelgrote hond en het ijs is wel sterk, maar op sommige plekken zitten er echt nog gaten door de harde wind." Aldus Sandra Nobel van de Onderwatersportvereniging.De hond kon veilig aan wal worden gebracht en het zag er eerst niet goed uit, maar later kregen de duikers bericht dat de hond het had gered. Het baasje van de hond wil de duikers graag bedanken, dat gaat binnenkort gebeuren in het clubhuis.