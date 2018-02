De politie heeft zondag bij Almere een automobilist van de A6 gehaald die met bijna 170 kilometer per uur rechts inhaalde. Volgens de politie bleek de 26-jarige man ook geen rijbewijs te hebben. Verder kon hij zich aanvankelijk niet identificeren.



Op de plek waar de man gepakt werd, mag maximaal 100 gereden worden. Volgens de politie reed de man na foutcorrectie 68 kilometer per uur te snel. Normaal gesproken raakt een bestuurder bij zo'n forse overtreding zijn rijbewijs kwijt. Maar omdat deze automobilist geen rijbewijs heeft, kon dat volgens de politie ook niet afgepakt worden.



In de auto zat ook een passagier. Omdat deze man ook geen rijbewijs had, moest er iemand anders gebeld worden om de auto op te komen halen. De bestuurder, van wie geen vaste woonplaats bekend is, kreeg bekeuringen voor de snelheidsovertreding, rijden zonder rijbewijs en rechts inhalen.