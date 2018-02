Twee jongens hebben vorige week woensdag in Emmeloord een meisje van veertien op straat mishandeld, nadat ze weigerde haar hoofddoek af te doen. Bij de mishandeling liep ze onder meer een hersenschudding op. Dat laat de politie maandag weten.Het meisje fietste van school naar huis, toen ze op de Moerasandijviestraat achter twee jongens kwam te fietsen. Die draaiden zich naar haar om, lachten, en riepen dat ze haar hoofddoek af moest doen. Dat deed ze niet en riep naar het tweetal dat ze hun mond moest houden.Daarop sprongen de jongens van hun fiets en duwden het meisje van haar fiets. Ze viel op de grond en werd vervolgens door het tweetal geschopt tegen haar hoofd en rug.De jongens gingen er vandoor. Het meisje wist zelf naar huis te komen. In het ziekenhuis bleek ze meerdere blauwe plekken en een lichte hersenschudding te hebben. De politie is nog op zoek naar de daders en wil in contact komen met mensen die meer hebben gezien.