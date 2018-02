Bij een ongeluk met twee auto's zijn maandagavond op de Buitenring bij Almere meerdere mensen gewond geraakt. Personeel van de traumahelikopter was geland om te assisteren bij de hulpverlening.



Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Bosranddreef. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Eén van de slachtoffers moest door de brandweer uit het autowrak worden geknipt.



De gewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.