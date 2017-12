Smakken, boeren en slurpen. Daar ergeren Flevolanders zich het meest aan tijdens het eten. Met het kerstdiner voor de deur vroeg Omroep Flevoland naar de tafelmanieren. Aan de enquête deden ruim 500 Flevolanders mee.Er zijn ook genoeg mensen die alleen eten. Toch is dat vooral voor mensen van boven de 40 geen reden om je niet aan de etiquette te houden. Twee op de drie mensen geeft aan dat ze letten op goede tafelmanieren. Bij de Flevolanders onder de 40 let de helft van de mensen daar op.Hier een overzicht van de beste en slechtste tafelmanieren volgens de deelnemers aan dit onderzoek.1. Smakken, slurpen, boeren en/of andere etensgeluiden maken.2. Met open mond kauwen.3. Met volle mond praten.4. Roken.5. Schrokken.6. Smartphone en/of tablet aan tafel gebruiken.7. In gezelschap het gebit schoon peuteren.8. Mouw/tafelkleed gebruiken om de mond af te vegen.9. Geen mes en vork gebruiken.10. Beginnen met eten voordat de gastvrouw/heer is begonnen.1. Met mes en vork eten.2. Wachten met praten totdat de mond leeg is.3. Smartphone en tablet niet in de eetkamer.4. Rustig eten, zonder geluiden.5. Vragen of iets aangereikt kan worden, niet zelf over de tafel hangen.6. Gedurende de hele maaltijd aan tafel blijven zitten.7. Pas beginnen met eten als de gastvrouw/heer is begonnen.8. Degene die gekookt heeft complimenteren.9. Alleen opscheppen wat je opeet.10. Om de mond af te vegen wordt alleen het servet gebruikt.Over de slechte tafelmanieren beginnen is nog wel een taboe. Eén op de drie mensen zal het op een hele subtiele manier proberen duidelijk te maken. Een kwart van de ondervraagden geeft aan dat ze zelfs nooit iets zullen zeggen van de slechte tafelmanieren.