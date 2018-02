De fracties van VVD, CDA en D66 hebben hun gedeputeerden Jaap Lodders, Jan Nico Appelman en Michiel Rijsberman uit het college van Gedeputeerde Staten teruggetrokken. Dat schrijven de drie partijen vrijdagavond in een gezamenlijk persbericht.De gedeputeerden stappen op, omdat ze vinden dat ze niet meer kunnen samenwerken met hun SP-collega Ad Meijer. Afgelopen woensdag werd tijdens de vergadering van Provinciale Staten een motie van de drie partijen om Meijer weg te krijgen door de andere partijen verworpen. Op zijn beurt maakte Meijer zijn collega-gedeputeerden harde verwijten en verwees hij naar de bestuurscultuur die er in het provinciehuis heerst.In het persbericht schrijven de fractievoorzitters van VVD, CDA en D66: "Tijdens het debat van afgelopen woensdag bleek dat de verhoudingen binnen het college dusdanig verstoord zijn dat een constructieve samenwerking niet meer mogelijk is".VVD-fractievoorzitter Jan de Reus zegt dat de partijen een afkoelingsperiode van een dag hebben benut om de emoties te laten bezinken, maar dat duidelijk werd dat het opstappen van de drie gedeputeerden onvermijdelijk was. De fractievoorzitters hebben het opstappen aan het einde van de middag gemeld aan Commissaris van de Koning Leen Verbeek.De provincie maakte vrijdagmiddag in een persbericht nog bekend dat Verbeek verkennende gesprekken met alle partijen zou voeren om zich op de ontstane situatie te beraden. Volgens De Reus is dat de eigen rol van de commissaris. Hij verwacht dat die gesprekken begin volgende week worden gevoerd en dat Verbeek woensdag al klaar kan zijn. De Reus wil zich niet uitlaten over de vraag of er ook moet worden gekeken naar de rol van Verbeek zelf, die voorzitter is van het college van GS.Totdat er een oplossing is, is het huidige college demissionair en blijven de gedeputeerden op hun plek, zegt de VVD-fractievoorzitter. Hij voegt er aan toe dat de andere fracties in de Staten hebben aangegeven geen problemen te hebben met Lodders, zodat die volgens De Reus door zou kunnen gaan.De crisis ontstond enkele weken geleden, toen D66 zich in een commissievergadering geschoffeerd voelde door Meijer . Die verweet D66-Statenlid Paul Vermeulen dat hij niet voor een collegevoorstel voor duurzame energie wilde stemmen en viel Vermeulen daar op aan. Nadat een gesprek tussen Meijer en D66 geen oplossing bracht, maakten VVD, CDA en D66 bekend dat zij niet meer met Meijer verder wilden samenwerken omdat hij niet paste bij de Flevolandse bestuurscultuur.De afgelopen maanden hadden Provinciale Staten al meermaals kritiek geuit op de manier waarop Meijer met de Staten omging en hoe weinig vorderingen hij maakte met het belangrijke dossier duurzaamheid en energie. Meijer zelf ontkende dat laatste, maar gaf toe dat zijn stijl anders was.VVD, D66 en CDA wilden Meijer woensdag met een motie tot opstappen dwingen, maar hij weigerde. Toen de drie partijen hem in een aangepaste motie persoonlijk wilden aanrekenen dat hij niet goed zijn werk deed met de energienota, openbaar vervoer en dossier Oostvaardersplassen, keerde een meerderheid van de Staten zich tegen de drie: het college is gezamenlijk verantwoordelijk, niet één gedeputeerde.Het is sinds 1986 de tweede keer dat er een crisis is binnen het Flevolandse provinciaal bestuur. In oktober 2012 stapte het college van GS op na een kritisch rapport over het mislukken van het project Oostvaarderswold.Op Twittter noemt de ChristenUnie het opstappen van de gedeputeerden 'een onafwendbare uitkomst na het debat van afgelopen woensdag'.De Almeerse SP-fractievoorzitter Hans Everhard is blij met het terugtrekken van het drietal.