Demissionair gedeputeerde Jaap Lodders (VVD) hoopt dat binnen zes tot acht weken een nieuw college van Gedeputeerde Staten is. ''De komende weken worden benut om gesprekken te voeren met alle partijen om te komen tot een nieuw college.'' Dat laat demissionair gedeputeerde weten.Volgens de VVD-gedeputeerde is de relatie binnen de coalitie verstoord en kan er geen 'constructieve samenwerking' meer zijn met gedeputeerde Ad Meijer (SP). ''Het enige wat je dan kan doen is terugtreden.'' aldus Lodders. Vrijdagavond maakten de fracties van de VVD, CDA en D66 bekend dat zij hun gedeputeerden terugtrekken De fracties van de VVD, CDA en D66 dienden afgelopen woensdag een motie van wantrouwen in tegen gedeputeerde Meijer. Een meerderheid van Provinciale Staten stemde hier tegen . Voor de coalitie partijen is er geen andere manier om door te gaan met SP-gedeputeerde Meijer. ''Daar is denk ik wel duidelijk geworden hoe de relatie ligt in het college. '' aldus demissionair gedeputeerde Lodders.De drie teruggetrokken gedeputeerden gaan nu demissionair verder. Dat betekent dat de bestuurders de lopende zaken gaan afhandelen tot er een nieuw college van Gedeputeerde Staten is. Lodders wil niet vooruit lopen op de mogelijke scenario's die er mogelijk zijn voor een nieuw college.Eerder liet Commissaris van de Koning Leen Verbeek weten dat hij met alle fracties ' verkennende gesprekken ' wil voeren over de impasse in het provinciehuis.