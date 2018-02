Een grote landbouwschuur in Noordoostpolder is volledig uitgebrand. Het gaat om een schuur bij de biologische boerderij Henrikes Farm en het biodynamische bedrijf BioRomeo aan de Zwijnsweg.Het vuur werd zaterdagmiddag na 13:00 uur ontdekt. Volgens de politie Noordoostpolder/Urk leek het in eerste instantie dat de brand onder controle was. De brandweer had toen al iedereen uit het gebouw gehaald, omdat de officier van dienst rook zag in de nok van het gebouw. Het vuur laaide kort daarna in de hele lengte van het gebouw op.De brandweer kon het gebouw niet meer redden. Ook een naastgelegen schuur brandde af. Aan het eind van de middag werd het karkas van de gebouwen met een kraan uit elkaar getrokken, om de laatste brandhaarden te kunnen blussen.