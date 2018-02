De 26ste editie van het Bevrijdingsfestival Flevoland biedt, naast Ronnie Flex, optredens van Douwe Bob, Coen & Sander en Jack Parow. Ronnie Flex is dit jaar de 'ambassadeur van de vrijheid'. Hij komt per helikopter naar Flevoland.Ook Wulf, Andy Frasco en The Dubbeez treden op 5 mei op. De optredens en activiteiten zijn net als vorig jaar verspreid over diverse pleinen in Almere.De complete programmering is eind maart bekend.