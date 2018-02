Ze is in goede gezondheid aangetroffen

De politie heeft een Amber alert ingetrokken voor de baby Hannah. Ze is in goede gezondheid aangetroffen meldt de politie. De ouders waren met de baby gevlucht naar het Duitse Bad Bentheim.



De baby van zes maanden was maandag 26 februari op een parkeerplaats bij een supermarkt in Eersel (Noord-Brabant) met geweld door haar ouders weggehaald bij de verzorger. De veiligheid van het kind was volgens de politie in gevaar.



Omroep Flevoland en de andere regionale omroepen zijn aangesloten bij Amber alert en verspreiden alle meldingen.